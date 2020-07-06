Жителя Алтая приговорили к пожизненному заключению за убийство женщины и двух детей

БАРНАУЛ, 6 июля. /ТАСС/. Жителя Славгорода в Алтайском крае, совершившего убийство двоих детей и женщины в 2019 году, суд приговорил к пожизненному заключению. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры в понедельник.

"Краевой суд 6 июля вынес приговор в отношении жителя Славгорода. Ему назначено пожизненное лишение свободы за убийство женщины и ее двоих малолетних детей. Помимо пожизненного заключения, удовлетворен иск о компенсации морального вреда в пользу родственников погибших", - сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в августе 2019 года мужчина повез женщину с детьми на мотоцикле на железнодорожный вокзал. По дороге из-за внезапно возникшей личной неприязни между мужчиной и женщиной произошла ссора, в результате которой убил женщину, и ее детей, которые оказались свидетелями убийства.