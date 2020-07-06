Число погибших в массовом ДТП с грузовиком в Томске выросло до двух

ТОМСК, 6 июля. /ТАСС/. Пожилая женщина скончалась в больнице после массового ДТП с грузовиком, который сбил трех пешеходов и врезался в два легковых автомобиля в Томске. Количество погибших в данной аварии выросло до двух, сообщается на сайте УМВД по Томской области в понедельник.

3 июля в Томске водитель грузовика Nissan Diesel не справился с управлением и совершил наезд на трех пешеходов, а после - столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Изначально сообщалось о двух пострадавших и одном погибшем - 18-летнем юноше. Позднее число пострадавших выросло до четырех, а женщина 1949 года рождения была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. Водитель грузовика не пострадал.

"В результате происшествия погибли два пешехода (18-летний молодой человек и 71-летняя женщина)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что полиция продолжает выяснять обстоятельства данного происшествия и просит о помощи очевидцев аварии.