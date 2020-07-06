В Приангарье на участников свадебного кортежа составили 27 протоколов за гонки на дороге

ИРКУТСК, 6 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Иркутской области составили 27 административных протоколов в отношении четверых водителей - участников свадебной процессии, устроивших гонки на дороге. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"В Усть-Илимске в отношении четверых водителей - участников свадебной процессии, устроивших гонки на общегородских дорогах, инспекторы составили 27 административных протоколов. По предварительным оценкам, размер штрафных санкций может составить порядка 70 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В социальных сетях появилась видеозапись, сделанная одним из участников свадебного кортежа. На ней тонированные автомобили проезжают на красный сигнал светофора, выезжают на полосу встречного движения, не пропускают пешеходов и совершают ряд других правонарушений. Все водители были установлены и задержаны - это жители Усть-Илимска в возрасте 19-23 лет. Как сообщила пресс-служба, они раскаялись в содеянном, а также сняли тонировочную пленку с передних боковых стекол.