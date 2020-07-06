Суд обязал ликвидировать свалку у Байкала, где скопилось более 108 тыс. кубометров мусора

ТАСС, 6 июля. Суд в Иркутской области обязал Слюдянское муниципальное образование ликвидировать незаконную свалку в охранной зоне озера Байкал, где обнаружено более 108 тыс. кубометров твердых коммунальных отходов. Свалка создает опасность для озера, включенного в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, и для населения района, сообщается в понедельник на сайте прокуратуры области.

"В центральной экологической зоне Байкальской природной территории, в границах которой расположена несанкционированная свалка, запрещено складирование, захоронение и обезвреживание отходов. Установлено, что в указанном месте скопилось более 108 тыс. кубометров твердых коммунальных отходов. Исковые требования прокурора удовлетворены", - говорится в сообщении.

Прокуратура провела проверку законности размещения отходов производства и потребления на земельном участке в пади Талая Слюдянского муниципального образования. Свалка создает экологическую опасность для озера Байкал и угрожает санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, уточняется в сообщении.

"В рамках исполнения федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы" за пределами Центральной экологической зоны осуществляется строительство полигона, которое решит вопрос утилизации твердых коммунальных отходов в Слюдянском районе", - уточняется в сообщении.