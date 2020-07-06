Число погибших во время шторма в Красноярском крае увеличилось до двух

КРАСНОЯРСК, 6 июля. /ТАСС/. Один из пострадавших в воскресенье из-за падения деревьев в палаточном лагере на берегу озера Маслеево в Красноярском крае скончался в больнице, в результате количество погибших при шторме выросло до двух. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
В ночь на 5 июля во время грозы порывы ветра повалили на палатки и машины более десятка деревьев в сосновом бору. Сообщалось, что погибла женщина 1986 года рождения, травмы получили пять человек, один из них находился в тяжелом состоянии.
"Позднее в районной больнице скончался 58-летний житель Канска, получивший травмы также на озере во время шквалистого ветра", - сообщили в СК.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц").
По данным краевого агентства ГО и ЧС, на берегу озера располагался палаточный лагерь, в котором находились 240 человек, 80 автомобилей, 70 палаток. Около 20 автомобилей получили повреждения, 10 палаток были завалены деревьями.
Озеро Маслеево - популярное место отдыха в Дзержинском районе края, где оборудованы несколько баз отдыха, а также есть место для палаток.