Число погибших во время шторма в Красноярском крае увеличилось до двух

КРАСНОЯРСК, 6 июля. /ТАСС/. Один из пострадавших в воскресенье из-за падения деревьев в палаточном лагере на берегу озера Маслеево в Красноярском крае скончался в больнице, в результате количество погибших при шторме выросло до двух. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

В ночь на 5 июля во время грозы порывы ветра повалили на палатки и машины более десятка деревьев в сосновом бору. Сообщалось, что погибла женщина 1986 года рождения, травмы получили пять человек, один из них находился в тяжелом состоянии.