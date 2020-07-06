В Кузбассе к семи годам колонии приговорили организатора похищений людей с зависимостями

ТАСС, 6 июля. Суд приговорил четырех мужчин, похищавших и незаконно удерживающих людей с алкогольной и наркотической зависимостью в Кемеровской области, к срокам до 7 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщается в понедельник на сайте СК РФ.

"В Кемеровской области четверо граждан признаны виновными в похищении людей и незаконном их удержании в реабилитационном центре. <...> Приговором суда 27-летнему организатору назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, 40-летнему мужчине - 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, 33 и 34-летнему мужчинам назначено наказание в виде 3 лишения свободы условно каждому", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что с сентября по декабрь 2018 года обвиняемые связывались с родственниками граждан, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, и предлагали лечение в реабилитационном центре. В большинстве случаев организаторы против воли и обманом доставляли людей в реабилитационный центр и там насильно удерживали. В полицию обратилась сбежавшая из центра женщина.

"Потерпевшим запрещалось общаться с родственниками, а при необходимости можно было поговорить по телефону под присмотром кого-либо из обвиняемых. Родственникам потерпевших они говорили, что последние изъявили желание находиться в центре, а на просьбы потерпевших отпустить их домой отвечали отказом", - уточняется в сообщении.

Приговор вынесен по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух и более лиц").