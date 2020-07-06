Первый круиз по Енисею теплохода "Максим Горький" состоится в июле

КРАСНОЯРСК, 6 июля. /ТАСС/. Теплоход "Максим Горький", доставленный на Енисей по Северному морскому пути, планируется отправить в первый круиз 16 июля. Об этом ТАСС сообщила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

"Свой первый исторический рейс "Максим Горький" совершит по маршруту Красноярск - Енисейск - Галанино - Красноярск с 16 по 19 июля. Из-за продления ограничительных мер до 12 июля было принято решение о переносе старта круиза, а также формировании нового продукта - тура выходного дня", - рассказала Верхушина. По ее словам, стоимость тура выходного дня составит 25 тыс. рублей.

Теплоход 20 июля уйдет в рейс до Дудинки. Билеты на этот рейс уже раскуплены. Ранее сообщалось, что минимальная стоимость круиза на 11 дней от Красноярска до Дудинки составляет 317 тыс. рублей. В туры входят вертолетные экскурсии на территорию малоизученного и труднодоступного в вечной мерзлоте плато Путорана на полуострове Таймыр. Маршрут по реке составляет 1 989 км.

Сейчас средний возраст пассажирского флота региона, по данным Российского речного регистра, превышает 28 лет, а наиболее крупных судов (пассажирские теплоходы "Александр Матросов" и "Валерий Чкалов") - более 60 лет. Крупный двупалубный дизель-электроход "Лермонтов", работающий на Енисее с 1959 года, был снят с эксплуатации и в 2015 году продан частному лицу. Двадцать лет назад на Енисее работали почти полтора десятка теплоходов. Крупнейший на реке теплоход - четырехпалубный "Антон Чехов" - работал в крае в 1978-2003 годах.

Ранее "Максим Горький" курсировал по Волге. Его вместимость составляет 100 пассажиров. О планах перевода теплохода на Енисей для организации туристических круизов сообщал губернатор Красноярского края Александр Усс в 2019 году. Первоначально планировалось, что в первый круиз теплоход отправится в начале июня до Дудинки, но из-за пандемии коронавирусной инфекции он был перенесен.