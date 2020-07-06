В Приангарье умерла девочка после ДТП с 10 пострадавшими

ИРКУТСК, 6 июля. /ТАСС/. Полиция в Иркутской области возбудила уголовное дело по факту дорожной аварии, в которой в воскресенье пострадали десять человек, в том числе две девятилетние девочки. Одна из них в понедельник умерла в больнице, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). <…> В результате столкновения двух автомобилей пострадали десять человек, в том числе двое детей. Одна из девочек сегодня [в понедельник] скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, в воскресенье в Иркутской области на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" столкнулись два легковых автомобиля. В одном из них было шесть человек, в другом - четыре. По предварительной информации, один из автомобилей не уступил дорогу, выезжая со второстепенной трассы. Все пострадавшие, в том числе две девочки девяти лет, были доставлены в больницу. По данным на утро понедельника, в медучреждении оставались трое.