На Алтае после пожара восстановят самую высокогорную часовню в России

ТАСС, 6 июля. Часовню в горах Республики Алтай, которая некогда была самой высокогорной в России, восстановят после пожара. Строить ее планируют на новом месте - ближе к спасательному пункту "Ак-Кем", чтобы объект был под наблюдением, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Горноалтайской епархии.

14 июня у подножия горы Белуха пожар уничтожил часовню в честь архангела Михаила, бывшую самой высокогорной культовой православной постройкой в России. Часовня была возведена в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах на средства спасателей и пожертвования добровольных спонсоров, в том числе родственников тех, кто погиб на Белухе.

"Часовню планируется перестроить немного на другом месте - ближе к сезонному спасательному посту "Ак-Кем", чтобы она была под присмотром. А там, где стояла старая часовня, планируется сделать информационный стенд, где будет рассказываться о ней", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сроки строительства уточняют - решается вопрос с финансированием, рассчитывают стоимость объекта. Предполагается, что часть денег выделит правительство региона, часть - общественность, спасатели, сама епархия.

Планируется, что новую часовню будут строить по несколько измененному проекту - ее рпоектирует тот же самый архитектор, что создавал проект сгоревшей - Кирилл Хромов. Она тоже будет из кедра. Собеседник агентства отметил, что при строительстве старой часовни стройматериалы привозились на вертолете, и вероятно, что для новой их буду доставлять также.

Как ранее сообщало МВД РФ, сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в поджоге часовни - им оказался гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Местные жители видели его недалеко от места происшествия за несколько дней до пожара. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога").