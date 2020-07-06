Новосибирская компания в два раза увеличила выпуск компонентов тест-систем на коронавирус

НОВОСИБИРСК, 6 июля. /ТАСС/. Новосибирская компания "Биосан" запустила третью производственную линию одного из главных компонентов тест-систем на коронавирус - дезокситрифосфатов, которые используют при проведении ПЦР-анализа. Это позволит увеличить объемы его выпуска в два раза, сообщили ТАСС в компании в понедельник.

Ранее министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров сообщил, что министерство окажет помощь в получении средств господдержки из Центра развития промышленности региона компании "Биосан", выпускающей компоненты для тест-систем, в том числе и для диагностики коронавируса. В компании пояснили, что Центр развития промышленности поможет с получением льготного кредитования при закупке дорогостоящих приборов для оснащения новой производственной линии.

"Линия уже запущена, на ней можно будет производить до 10 литров в неделю, раньше у нас было 4-5 литров. Фактически мы позиционируем удвоение объемов производства. Мы уже сейчас постепенно наращиваем, и я думаю, что к середине месяца это удвоение будет реально. Новые мощности позволят нам удовлетворить потребности всех наших клиентов как внутри страны, так и за границей", - сообщил собеседник агентства.

Компания планирует поставить компоненты производителям тест-систем, в числе которых новосибирские АО "Вектор-Бест", ООО "Медико-биологический Союз", московские ООО "ДНК-технология", ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора России и другие. Значительный объем продукции компания планирует направить на экспорт.

Метод синтеза указанных компонентов был разработан в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. На его основе "Биосан" разработал технологию производства природных и модифицированных компонентов. Компания и институт в 2019 году были удостоены Государственной премии Новосибирской области за разработку одного из основных компонентов диагностических наборов, используемых для диагностики вирусных и бактериальных инфекций.