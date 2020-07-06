Первичный анализ выявил коронавирус у первого вице-премьера правительства Тувы

КРАСНОЯРСК, 6 июля. /ТАСС/. Первичный анализ выявил коронавирус у первого заместителя председателя правительства Тувы Александра Брокерта. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского кабинета министров.

"Первичный анализ дал положительный тест на COVID-19. Направлен на ретестирование в Роспотребнадзор", - сообщили в пресс-службе, добавив, что Брокерт находится на самоизоляции. Сам Брокерт на своей странице в Facebook написал, что какое-то время будет только в режиме онлайн, и выложил фотографию градусника и таблеток Парацетомола.

"[У него] нормальное самочувствие, просто температура держится", - сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее после заражения коронавирусной инфекцией переболел глава региона Шолбан Кара-оол. На 6 июля в республике с населением около 330 тыс. человек более 5,1 тыс. случаев заражения. За последние сутки выздоровели 149 пациентов. Всего выписано в связи с выздоровлением почти 3,7 тыс. человек или 71,1% заболевших, умерли 22 человека, 23 июня умер верховный лама Тувы Джампел Лодой, у которого был коронавирус.