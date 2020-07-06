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Пандемия коронавируса нового типа

У пациентов психиатрической больницы в Новосибирске выявили коронавирус

Инфекцию также обнаружили у сотрудника учреждения

НОВОСИБИРСК, 6 июля. /ТАСС/. Заражение коронавирусом подтверждено у четырех пациентов новосибирской клинической психиатрической больницы № 3, крупнейшей в городе. Также случай заражения выявлен у одного из сотрудников учреждения, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

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"До настоящего времени лабораторно подтверждены четыре случая инфицирования среди пациентов. Новая коронавирусная инфекция подтверждена у одного сотрудника ГБУЗ НСО "Государственная новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3", - сообщили в пресс-службе.

В Минздраве отметили, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции предпринимаются все необходимые противоэпидемиологические меры, отделения больницы не закрывались на карантин. В министерстве пояснили, что при появлении у пациентов психиатрической больницы признаков ОРВИ их переводят в специализированные стационары, где и устанавливается дальнейший диагноз.

По данным регионального оперштаба, на утро 6 июля в регионе выявлено 6 611 случаев заражения коронавирусом, 106 из них - за последние сутки.

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РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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