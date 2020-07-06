Прокуратура обязала шахту "Разрез Инской" выплатить 75 млн рублей долгов по зарплате

КЕМЕРОВО, 6 июля. /ТАСС/. Кемеровская областная прокуратура обязала АО "Разрез Инской" в Кузбассе, которое ведет добычу угля на одноименной шахте, погасить долг по зарплате перед почти 800 работниками компании на сумму порядка 75 млн рублей. К настоящему моменту были выплачены 45 млн рублей задолженности, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе прокуратуры.

Проблемы с выплатой зарплат на угольных предприятиях Кузбасса начали возникать в 2019 году из-за проблем с добычей угля и падением цен на него на мировых рынках. В декабре горняки Инского разреза даже были намерены остановить добычу и работу, если задолженность на сумму около 34 млн рублей не будет погашена. 30 декабря 2019 года руководство предприятия тогда выплатило шахтерам заработную плату в полном объеме, однако в 2020 году задолженность образовалась снова.

"Прокуратурой Беловского района проведена проверка исполнения трудового законодательства и выявлены нарушения прав работников на своевременную оплату труда. В АО "Разрез "Инской" выявлена задолженность по заработной плате перед 793 работниками за март и апрель свыше 75 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прокуратурой в отношении главы компании и юридического лица были возбуждены административные дела по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ ("Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права"). Также прокурор внес руководителю представление и потребовал устранить нарушения закона. Исполнительный директор "Разреза Инского" по данному протоколу был оштрафован на 12 тыс. рублей, а юрлицо - на 40 тыс. рублей.

"В результате принятых мер в настоящее время уже погашена задолженность на сумму 45 млн 276 тыс. рублей. Дальнейшее погашение задолженности находится на контроле прокуратуры", - отмечается в сообщении.

Шахта "Разрез Инской" расположена в Беловском районе Кемеровской области. Предприятие построено на участке недр закрытой в 1998 году из-за пожара шахты "Сигнал". Новое производство было введено в эксплуатацию в 2011 году, с 2017 года на предприятии введена процедура банкротства.