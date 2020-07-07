"ИрАэро" в конце июля запустит рейсы из Красноярска в Игарку, Тюмень и Благовещенск

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "ИрАэро" в конце июля запустит рейсы из Красноярска в Игарку (север Красноярского края), Тюмень и Благовещенск (Амурская область). Об этом во вторник сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Авиакомпания "ИрАэро" открывает рейсы из Красноярска в Благовещенск, Игарку и Тюмень", - говорится в сообщении.

С 22 июля откроются рейсы в Тюмень. Они будут выполняться по средам. Стоимость билета - от 9,6 тыс. рублей. С 23 июля откроются еженедельные рейсы (по четвергам) по направлению Иркутск - Красноярск - Игарка. Стоимость перелета от Иркутска до Игарки составит 12,95 тыс. рублей, а от Красноярска до Игарки - 10,9 тыс. рублей. С 27 июля по понедельникам будут выполняться рейсы Красноярск - Благовещенск стоимостью 12,3 тыс. рублей. Все перелеты будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ-200 ER вместимостью 50 пассажиров.

В настоящее время из аэропорта Красноярска летают рейсы до Игарки и Благовещенска другими авиакомпаниями. При этом рейсов из Иркутска до Игарки в настоящий момент нет. Прямых рейсов из Красноярска до Тюмени также нет.

"ИрАэро" основана в 1999 году, базируется в аэропорту Иркутска, выполняет рейсы более чем в 40 городов России. В парке авиакомпании 25 воздушных судов.