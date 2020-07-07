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Пандемия коронавируса нового типа

Министр здравоохранения Кузбасса заразился коронавирусом

Инфекцию также обнаружили у трех его подчиненных

КЕМЕРОВО, 7 июля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Кемеровской области Михаил Малин и еще трое сотрудников министерства заразились коронавирусной инфекцией. Они находятся под наблюдением врачей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Кузбасса.

"У министра здравоохранения Кузбасса Михаила Малина и нескольких сотрудников ведомства обнаружен коронавирус. Поскольку сотрудники Минздрава региона контактируют с большим количеством работников медицинских организаций, в том числе совершают рабочие поездки в больницы Кузбасса, они находятся в зоне риска заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что после выявления источника заражения на прошлой неделе часть сотрудников министерства ушла на карантин. Во вторник коронавирус был подтвержден у Малина и трех его подчиненных. Выявлен круг контактных лиц, все они отправлены на домашнюю изоляцию.

Как сообщает региональный оперативный штаб, на 7 июля в Кузбассе зарегистрировано 2134 случая заражения, в том числе 49 - за минувшие сутки, 953 человека выздоровели, 12 умерли. 

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РоссияКемеровская областьПандемия коронавируса нового типа
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