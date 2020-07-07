Жителям Тувы рекомендуют не охотиться на сурков из-за вспышки чумы в соседней Монголии

ТАСС, 7 июля. Жителей Тувы призвали не охотиться на сурков и во время поездок на отдых принимать меры профилактики от насекомых из-за вспышки бубонной чумы в соседней Монголии. Об этом во вторник сообщило республиканское Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Власти Монголии зарегистрировали два случая заболевания чумой в западной части страны в Ховдском аймаке (административно-территориальная единица, эквивалентна провинции - прим. ТАСС) - там введен карантин, въезд транспорта и выезд приостановлены. 6 июля с подозрением на заражение чумой в больницу доставили пятнадцатилетнего жителя западного Баян-Улгинского аймака, имеющего границу с Россией и Китаем - пациент ранее употреблял мясо сурка.

"В связи с выявлением на территории Монголии бубонной чумы Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва призывает жителей республики, в особенности жителей приграничных районов с Монголией, быть бдительными. <...> Рекомендуется жителям республики в случае поездок на отдых принимать меры профилактики от насекомых, воздержаться от охоты на сурков", - говорится в сообщении, также рекомендуется не есть мясо сурков.

Чума передается людям от зараженных животных (преимущественно грызунов), а также через укусы блох, приводя к бубонным формам инфекции. Опасно для человека и мясо сурков, которые являются природными носителями чумы в Азии и на территории России. Также передается от зараженного инфекцией человека при личных контактах. Чума лечится антибактериальными средствами, для профилактики инфекции проводится вакцинация.