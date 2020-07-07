ПДК вредных веществ в воздухе трех населенных пунктов Приангарья превышены из-за пожаров

ТАСС, 7 июля. Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе до 2,9 раз зафиксировано в городе Усть-Кут с населением более 40 тыс. человек, а также в двух поселках в Усть-Кутском районе на севере Иркутской области, где наблюдается задымление из-за лесных пожаров. Об этом во вторник сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"В связи с задымленностью атмосферного воздуха в ряде населенных пунктов по причине лесных пожаров управлением Роспотребнадзора по Иркутской области организован мониторинг качества атмосферного воздуха. По результатам исследований установлено превышение предельно допустимых концентраций в городе Усть-Кут по показателю "азота диоксид" - превышение в 2,6 раза, поселок Ния по показателю "азота диоксид" - превышение в 2,9 раза, поселок Звездный по показателю "азота диоксид" - превышение в 2,3 раза", - говорится в сообщении.

Задымление от лесных пожаров наблюдается в 18 населенных пунктах Иркутской области, где зарегистрировано 74 возгорания на общей площади 49,8 тыс. га. Дым зафиксирован в населенных пунктах Усть-Кутского, Бодайбинского, Катангского, Мамско-Чуйского и Нижнеилимского районов.