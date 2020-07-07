В атмосфере Омска два дня подряд выявляют повышенное содержание хлороводорода

ОМСК, 7 июля. /ТАСС/. Посты Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) два дня подряд фиксировали в атмосфере Омска превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) ядовитого газа хлорида водорода. Об этом сообщается во вторник на сайте УГМС.

"03 июля 2020 года содержание хлорида водорода составило 1,2 ПДК в Кировском административном округе <…>. 04 июля 2020 года содержание хлорида водорода составило 1,7 ПДК в Советском административном округе", - говорится в сообщении.

Хлорид водорода, или хлороводород - бесцветный ядовитый газ, который при растворении в воде образует соляную кислоту. Газ в небольших концентрациях вызывает кашель, удушение и воспаление верхних дыхательных путей, при сильном отравлении - отек легких, нарушение работы кровеносной системы и даже летальный исход.

Выбросы этого вещества фиксировали три раза в декабре 2019 года и по одному разу - в январе и марте 2020 года. 19 июня в атмосфере Омска было зафиксировано сразу десятикратное превышение ПДК хлорида водорода. Как рассказали ТАСС в пресс-службе омского Минприроды, полученные данные о загрязнении атмосферы УГМС передало в надзорные органы и региональным властям.

В Омске регулярно фиксируют превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе. К 2024 году город обязан по майскому указу снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.