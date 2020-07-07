Меняйло: пандемия не приведет к снижению числа иностранных студентов в вузах Сибири

НОВОСИБИРСК, 7 июля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса не станет преградой для поступления в сибирские вузы иностранных студентов, количество которых в России согласно национальному проекту "Образование" должно увеличиться к 2024 году в два раза. Об этом рассказал журналистам в пресс-центре ТАСС в Новосибирске полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло.

"Я надеюсь, что с 1 сентября все наши студенты начнут учиться. Для иностранцев, в принципе, ничего не изменилось. <...> Сегодня любой иностранный гражданин может подать документы дистанционно в наши вузы, а вот очно он будет учиться или заочно, зависит от того, будут ли открыты границы, например с Казахстаном", - сказал Меняйло.

Студенты также смогут обучаться дистанционно - и такая практика уже была опробована в первые месяцы пандемии, когда иностранные студенты разъехались по домам, уточнил полпред. По его словам, в Сибири больше всего студентов в Омской (15 тыс. студентов), Томской (11 тыс.) и Новосибирской (7,8 тыс. студентов) областях.

Меняйло добавил, что вузы принимают все меры по обеспечению безопасности студентов. "Надо понимать, что всем нам надо жить, учиться с учетом того, что коронавирус существует", - отметил он. В целом же, подчеркнул полпред, показатели нацпроекта по количеству иностранных студентов из-за пандемии коронавируса могут быть пересмотрены.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Согласно федеральному проекту "Экспорт образования", к 2024 году количество обучающихся в российских вузах иностранных студентов должно быть увеличено в два раза. На проектирование, строительство и реконструкцию студенческих городков в рамках "Экспорта образования" предполагается направить из федерального бюджета 102,2 млрд рублей.