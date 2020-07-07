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ФСБ в Кемерове пресекла продажу поддельных документов для легализации мигрантов

Противоправной деятельностью занимались две коммерческих организации региона

КЕМЕРОВО, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Кемеровской области пресекли деятельность двух коммерческих организаций региона, сотрудники которых подделывали и продавали мигрантам документы, подтверждающие знание русского языка. На основании данных бумаг мигрантам выдавались вид на жительство и трудовой патент в РФ, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Кемеровской области.

"Пресечена деятельность, направленная на легализацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ рядом коммерческих организаций региона. Суть противоправной деятельности заключается в сбыте подложных документов, используемых для оформления патентов на работу, разрешений на временное проживание, видов на жительство в РФ. Ежемесячно организациями оформлялось порядка тысячи подложных документов", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону, данные компании занимались помощью при оформлении документов для получения гражданства. На протяжении последних двух лет сотрудники двух организаций, расположенных в Прокопьевске и Новокузнецке, также проходили за иностранцев экзамен по русскому языку, а после подтверждали результаты дистанционно в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Полученные от университетов сертификаты, которые необходимы для оформления документов на гражданство, вида на жительство и других, продавались мигрантам. При этом у данных организаций даже не было лицензии для проведения подобных экзаменов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

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