В Иркутской области искусственно вызывают осадки для тушения лесных пожаров

ИРКУТСК, 7 июля. /ТАСС/. Самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков привлечен к тушению лесных пожаров в Иркутской области, где введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Два лесных пожара в Чунском районе были потушены 6 июля при помощи искусственных осадков. Их вызвал самолет-зондировщик Ан-26, стреляющий по облакам специальными пиропатронами. <…> Работа зондировщика будет активизирована. Мощные кучевые облака прогнозируются на севере области, это будет способствовать вызову искусственных ливней для тушения лесных пожаров в Бодайбинском, Мамско-Чуйском и Казачинско-Ленском районах", - говорится в сообщении.

К тушению природных пожаров также привлечены самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 с водосливным устройством. В ночь на 8 июля в регион должны прибыть дополнительно 50 пожарных-десантников с Дальнего Востока. Ранее к тушению лесных пожаров в Приангарье подключилась группа из 50 человек из Республики Тува.

По данным Иркутской базы авиационной охраны лесов, в регионе зарегистрировано 80 природных пожаров на общей площади 50,7 тыс. га. В 18 населенных пунктах области наблюдается задымление. В регионе из-за лесных пожаров 3 июля был введен режим чрезвычайной ситуации.