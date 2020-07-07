Новосибирск планирует представить в Москве выставку о хранении ценностей в годы войны

НОВОСИБИРСК, 7 июля. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска планирует представить на Поклонной горе в Москве экспозицию о хранении исторических ценностей в городе в годы Великой Отечественной войны. Соответствующая заявка направлена в столицу, сообщил на заседании областного оргкомитета "Победа" во вторник мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

"Мы сделали заявку на Поклонную гору с тем, чтобы [в] музее там сделать выставку о городе Новосибирске как городе-хранителе, посвященную теме исторических ценностей, которые в годы войны хранились в городе Новосибирске", - сказал Локоть.

По его словам, такая выставка может пройти в сентябре-октябре.

Ранее вице-мэр Анна Терешкова сообщала журналистам, что 9 мая в ходе телемарафона в Новосибирске был представлен проект "Город-хранитель", где рассказывалось о заводах, эвакуированных в Новосибирск, а также о музеях, которые были перевезены в Новосибирск из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Как отмечала Терешкова, во время войны Новосибирск "стал ковчегом, который хранил культурные ценности, наверное, со всего мира".

2 июля президент Владимир Путин подписал указ "О присвоении почетного звания РФ "Город трудовой доблести" двадцати городам, в том числе Новосибирску. В городе планируется установить стелу с изображением герба города и текстом указа президента о присвоении городу этого звания. Место установки стелы определят жители области.

Губернатор Андрей Травников на заседании поручил оргкомитету "Победа" и мэрии Новосибирска создать комиссию по запуску процедуры обсуждения места установки памятной стелы. По словам Анатолия Локотя, она должна быть установлена в течение года.