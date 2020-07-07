Спасатели ищут трех человек, пропавших при спасении девочки на реке Обь в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 7 июля. /ТАСС/. Спасатели на реке Обь в центральной части Новосибирска ищут трех человек, которые спасали утопающую девочку в месте, не предназначенном для купания. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

"Сегодня в 16 часов 30 минут (12:30 мск) поступило сообщение о том, что на реке Обь в районе улицы Обская, 50, тонула девочка 2008 года рождения. К ней на помощь бросился мужчина 1970 года рождения, юноша 1998 года рождения и подросток 2006 года рождения. Девочка была спасена, данных трех человек унесло, они скрылись из виду", - сообщили в пресс-службе.

Девочка купалась без присмотра взрослых в месте, не предусмотренном для купания. К поисково-спасательным работам привлечены спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС.