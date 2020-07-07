В Омской области снова отложили пересмотр нормативов сбора ТКО

ОМСК, 7 июля. /ТАСС/. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Омской области второй раз за последние восемь месяцев расторгла контракт по проведению замеров накопления мусора для пересмотра нормативов сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщила во вторник пресс-служба РЭК. Уже проведенные замеры оказались занижены по причине закрытия детских садов, школ и других учреждений из-за пандемии коронавируса.

Реформа по обращению с ТКО началась в Омской области 1 апреля 2019 года. Позднее прокуратура и РЭК выявили нарушения при определении в 2016 году нормативов накопления ТКО, что способствовало незначительному завышению этих норм. Летом было принято решение о пересмотре этих нормативов, который должен был завершиться к зиме 2020 года. Однако из-за большого количества нарушений РЭК расторгла в декабре 2019 года контракт на проведение замеров с ООО УК "Система". Весной договор был заключен с ООО "Полигон ТБО".

"В условиях, когда детские сады и школы, предприятия общественного питания, большинство магазинов и других объектов фактически не осуществляли деятельность, результаты замеров в этих организациях показали нулевые значения в большинстве ведомостей. <…> Представители замерщика обратились в РЭК, разъяснили ситуацию и предложили полностью расторгнуть контракт <…>. Контракт с замерщиком расторгнут по соглашению сторон", - сообщила пресс-служба.

В РЭК подчеркнули, что компания не получит оплату за проделанную работу, которую проводила с 12 по 30 мая. "Специалисты РЭК Омской области выборочно выезжали на площадки замеров, контролировали работу групп замерщиков, и в целом крупных претензий к работе исполнителя во время проверочных мероприятий не возникало", - отметили в пресс-службе.

Аукцион на проведение летних замеров будет объявлен в ближайшие дни, сообщает РЭК. Соответственно, новые нормативы сбора ТКО будут приняты не ранее, чем в 2021 году, так как замеры должны охватить все сезоны года.

В 2019 году на прямой линии с Путиным житель частного сектора Омска Роман Дмитриев задал вопрос о росте тарифов на вывоз мусора. По его словам, тариф значительно увеличился, а объем и качество услуг не изменились. Президент поручил ФАС обратить внимание на ситуацию. Ведомство предписало омской РЭК произвести перерасчет расходов на транспортировку твердых коммунальных отходов, которые составляли 93% от тарифа на вывоз мусора. 1 августа тариф был снижен на 30,2%, и он составил 88,88 рубля с человека, проживающего в Омске, и 92,37 и 81,16 рубля - для жителей сельских районов, проживающих соответственно в многоквартирных и индивидуальных домах.