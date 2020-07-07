Кемеровские медики начали забор плазмы крови для лечения заразившихся коронавирусом

КЕМЕРОВО, 7 июля. /ТАСС/. Кемеровский областной центр крови начал принимать от перенесших коронавирус жителей региона плазму крови, чтобы использовать ее для лечения других пациентов, сообщили журналистам во вторник в региональном оперштабе.

"Кемеровский областной центр крови начал процедуру забора плазмы крови у жителей, переболевших коронавирусной инфекцией. В настоящее время разработана методика применения плазмы, содержащей антитела к COVID-19, которые невозможно получить искусственным путем - донором может стать только выздоровевший человек. В процедуре уже приняли участие два человека, перенесших коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, выздоровевший после заражения коронавирусной инфекцией. При этом пройти процедуру можно не ранее чем через 14 дней после выздоровления. Также донор не должен иметь противопоказаний. Окончательное решение о допуске к плазмодаче потенциального донора будет принимать врач-трансфузиолог.

Как сообщает региональный оперативный штаб, на 7 июля в Кузбассе зарегистрировано 2 134 случая заражения, в том числе 49 - за минувшие сутки, 953 человека выздоровели, 12 умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 11,6 млн человек, более 537 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 694 230 случаев заражения, выздоровели 463 880 человек, умерли 10 494. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.