"Норникель" компенсирует затраты "Транснефти" на ликвидацию последствий ЧС под Норильском

"Договоренность о компенсации есть. Сумма определена. "Норникель" согласился с той сметой, которую мы им предоставили", - сказал он.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Договоренность между "Норникелем" и "Транснефтью", которая участвовала в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с разливом нефтепродуктов под Норильском, подразумевает компенсацию затрат нефтяной компании. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

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В "Норникеле" подтвердили эту информацию и заметили, что "все оказанные услуги будут оперативно оплачены после завершения процедуры подписания договоров", - сообщили ТАСС в компании. При этом размер компенсации не разглашается.

"Газпром нефть", которая также участвовала в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, не предоставила пока ответ на запрос ТАСС.

Сообщалось, что "Транснефть" завершила работы по ликвидации последствий ЧС, общий объем собранных нефтепродуктов составил почти 9,3 тыс. куб. м. Ранее Игорь Демин говорил, что по итогам работ под Норильском глава МЧС России Евгений Зиничев вручил представителям компании благодарность и отметил, что "Транснефть" собрала наибольший объем жидкости с поверхности реки с концентрацией дизеля 97% и выше.

"Транснефть" начала работать на месте ликвидации последствий ЧС 5 июня. Из нефтяников ликвидировать последствия ЧП помогала также "Газпром нефть".