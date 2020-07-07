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Спасатели нашли тела двух мужчин, пропавших при спасении девочки на реке в Новосибирске

Продолжаются поиски 14-летнего подростка

НОВОСИБИРСК, 7 июля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тела двух мужчин, пропавших во вторник на реке Обь в центральной части Новосибирска, продолжаются поиски подростка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Тела двух человек были найдены. Это мужчина 1970 года рождения и юноша 1998 года рождения. Поиски продолжаются", - сообщили в пресс-службе.

Три человека пропали на реке Обь в Новосибирске во вторник, когда пытались спасти 12-летнюю тонущую девочку. Она была спасена, но двух мужчин и 14-летнего подростка унесло течением.

Девочка купалась без присмотра взрослых в месте, не предусмотренном для купания. К поисково-спасательным работам привлечены спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС.

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