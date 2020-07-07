Омская область не планирует сокращать расходы из-за снижения доходов

ОМСК, 7 июля. /ТАСС/. Омская область нивелировала снижение доходов и профинансирует в полном объеме расходы, включая расходы на нацпроекты. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

Ранее ряд регионов РФ сообщил о сокращении расходов бюджета по причине падения доходов из-за пандемии коронавируса. Ненецкий автономный округ (НАО) сократил расходную часть на 584,2 млн рублей. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" отметило, что за первые четыре месяца 2020 года почти треть регионов России продемонстрировала сокращение доходов бюджетов.

"Рассчитываем на нецелевую поддержку, которая будет распределяться до конца года. Наконец, достигнутый за последние два года уровень долговой устойчивости регионального бюджета позволяет нам в текущем году при необходимости привлечь дополнительный объем коммерческих заимствований. Все это в комплексе дает нам уверенность в исполнении всех расходных обязательств. Секвестра бюджетных расходов из-за коронавируса не будет", - цитирует пресс-служба губернатора Омской области Александра Буркова.

В пресс-службе подчеркнули, что все социальные обязательства, мероприятия национальных проектов, строительство инфраструктурных объектов финансируется без перебоев. Для этого регион формирует финансовые резервы, в том числе за счет экономии на отмененных из-за пандемии мероприятий. Также федеральный бюджет отсрочил возврат Омской областью в 2020 году бюджетного кредита на сумму 1,6 млрд рублей.

Расходная часть бюджета Омской области с учетом первых изменений составляет 106,7 млрд рублей, доходная - 100,5 млрд рублей. В результате дефицит составил 6,2 млрд рублей, или 9,2% суммы доходов без учета безвозмездных поступлений. Почти 19 млрд рублей или около 20% расходов будут направлены на мероприятия нацпроектов. В декабре 2019 года бюджет принят в следующих параметрах: доходы 90,8 млрд рублей, расходы 92,7 млрд рублей, дефицит 1,9 млрд рублей.