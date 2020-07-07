В Алтайском крае нашли двух утонувших в реке детей

ТАСС, 7 июля. Спасатели МЧС обнаружили тела двух детей в реке Алей в городе Рубцовске Алтайского края и продолжают поиски третьего ребенка, сообщается во вторник на сайте Главного управления МЧС региона.

"Сегодня вечером на пульт оператора службы "112" города Рубцовска Алтайского края поступило сообщение от местного жителя о том, что у реки Алей в районе подвесного моста потерялись три ребенка: мальчик 16 лет и две девочки 11 и 8 лет. Из воды были извлечены тела мальчика и одной из девочек, работы продолжаются", - говорится в сообщении.

В поисковых работах участвуют 21 человек и шесть единиц техники, в том числе кинологи с собаками и психологи Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.