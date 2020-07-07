Завод под Омском более чем в 40 раз превысил выброс вредного вещества

ОМСК, 7 июля. /ТАСС/. Надзорные органы выявили в выбросах асфальтобетонного завода в поселке Горячий ключ под Омском 43-кратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) бензапирена. Власти региона обратились в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела, сообщил во вторник губернатор Омской области Александр Бурков на своей странице в Instagram.

"Сегодня, 7 июля, Минприроды Омской области направило заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела по фактам значительного превышения допустимых значений содержания вредных веществ (включая бензапирен в 43 раза) в выбросах асфальтобетонного завода в поселке Горячий ключ", - написал Бурков.

По его словам, предприятие, которое находится в непосредственной близости от Омска, продолжало работать, несмотря на решение суда, постановившего прекратить деятельность до устранения нарушений.

Губернатор добавил, что загрязнение атмосферы остается одной из главных проблем Омска. "У нас уже достаточно развитая система мониторинга, мы можем оперативно определять виды веществ. На основании данных областного Минприроды, органами экологического надзора сегодня ведутся проверки на восьми крупных предприятиях города", - рассказал глава региона. По итогам такой проверки уже подано исковое заявление в суд о приостановлении работы пяти установок завода "Омский каучук", на котором были выявлены факты превышения норм выбросов сразу нескольких загрязняющих веществ.

Деятельность асфальтобетонного завода уже приостанавливалась в 2019 году из-за нарушений природоохранного законодательства, однако в этом году ситуация с выбросами в атмосферу не изменилась. 18 июня Росприроднадзор в ходе внеплановой проверки повторно выявил нарушения правил эксплуатации установок очистки газа на заводе, 20 июня передвижная лаборатория центра экологического мониторинга Омска выявила в зоне влияния завода превышение в 1,5 ПДК по взвешенным частицам.

В Омске регулярно происходят выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан, согласно майскому указу президента, снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.