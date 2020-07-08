В сельском зоопарке под Омском создадут условия для размножения белых медведей

ОМСК, 8 июля. /ТАСС/. Сельский зоопарк в поселке Большеречье Омской области проведет реконструкцию уникального вольера белых медведей, через который протекает речка, чтобы создать условия для размножения этих животных. Об этом рассказала ТАСС директор зоопарка Юлия Сырецкая.

"Мы планируем провести реконструкцию вольера белых медведей. У нас очень большой вольер, через который протекает речка Большая, мы планируем его разделить, облагородить и установить систему очистки воды. Это позволит нам в дальнейшем подобрать самца для нашей Забавы (молодая самка белого медведя - прим. ТАСС), чтобы белые медведи размножались", - сказала Сырецкая.

По ее словам, для размножения белых медведей обязательно нужно разделить вольер, так как самцов необходимо отделять от беременных самок. Так, в апреле этого года в зоопарке Ижевска самец белого медведя Балу убил медведицу Аврору, которую доставили для размножения из красноярского парка.

Провести реконструкцию планируется с помощью компании "Роснефть", которая курирует всех белых медведей, содержащихся в неволе на территории России. "Кураторам ["Роснефти"] очень нравится, что у нас медведи содержатся не на цементе, а на земле с травой, в природных условиях с большим водоемом. Животные купаются, валяются в траве. Сюда рыба заходит, медведица однажды даже щуку поймала", - отметила директор зоопарка.

"Сейчас у нас две самки белых медведей: наша старенькая Гуля, которая у нас долгожитель, ей 31 год (обычно белые медведи живут около 25 лет - прим. ТАСС), и молодая Забава, - пояснила Сырецкая. - Мы вынуждены их по очереди запускать в вольер с рекой, вторая медведица на это время переводится в отдельную клетку".

Большереченский зоопарк располагается в Омской области, в живописной пойме речки Большой, неподалеку от места ее впадения в Иртыш. В нем содержатся более 200 видов и более 2 тыс. экземпляров животных со всего света, из них 63 вида занесены в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ.