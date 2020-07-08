В Норильске завершили активные работы по сбору грунта на месте разлива ГСМ

ТАСС, 8 июля. Активная фаза работ по сбору загрязненного грунта на месте разлива дизельного топлива на Норильской ТЭЦ-3 завершена. Об этом ТАСС сообщили в среду в оперативном штабе по ликвидации разлива.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.

"Работы по вывозу загрязненного грунта, активная фаза закончилась. В данные сутки работы не проводились, в дальнейшем будут проводиться по мере надобности, но эти объемы, как мы понимаем, будут минимальные", - сообщил собеседник агентства. Накануне грунт на место складирования на территории ТЭЦ не ввозился. Всего за время ликвидации последствий ЧП собрано 188,5 тыс. т грунта.

За сутки объемы собранной топливно-водяной смеси увеличились на 96 кубометров и достигли 33,4 тыс. кубометров. Кроме того, с начала операции сорбентом обработано 140,2 км береговой линии и 271,7 тыс. квадратных метров загрязненной территории. В настоящий момент на месте ликвидации последствий разлива работают 345 человек и 176 единиц техники, в том числе два воздушных судна.