Спикер Заксобрания Красноярского края заразился коронавирусом

КРАСНОЯРСК, 8 июля. /ТАСС/. Председатель Заксобрания Красноярского края 50-летний Дмитрий Свиридов заразился коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей краевого парламента Галина Кулиева.

"У председателя законодательного собрания положительный тест на коронавирус. Он чувствует себя нормально, находится на карантине и продолжает работу в дистанционном режиме", - сказала она. По ее словам, сессия краевого парламента пройдет 9 июля в плановом режиме, вести заседание будет первый вице-спикер Сергей Попов.

По данным федерального оперативного штаба, в регионе зафиксировано 9 948 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 5 421 человек выздоровел, 172 умерли.