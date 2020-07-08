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Пандемия коронавируса нового типа

Спикер Заксобрания Красноярского края заразился коронавирусом

Дмитрий Свиридов находится на карантине и продолжает работу в дистанционном режиме
Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов
© Станислав Красильников/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 8 июля. /ТАСС/. Председатель Заксобрания Красноярского края 50-летний Дмитрий Свиридов заразился коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей краевого парламента Галина Кулиева.

"У председателя законодательного собрания положительный тест на коронавирус. Он чувствует себя нормально, находится на карантине и продолжает работу в дистанционном режиме", - сказала она. По ее словам, сессия краевого парламента пройдет 9 июля в плановом режиме, вести заседание будет первый вице-спикер Сергей Попов.

По данным федерального оперативного штаба, в регионе зафиксировано 9 948 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 5 421 человек выздоровел, 172 умерли.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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