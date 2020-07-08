Два человека пострадали при взрыве газового баллона под Кемерово

КЕМЕРОВО, 8 июля. /ТАСС/. Газовый баллон взорвался в дачном поселке под Кемерово, пострадали два человека, сообщили ТАСС в центре медицины катастроф Кузбасса в среду.

"Деревня Денисово, дачный поселок, взорвался бытовой баллон с газом (пропан), пострадали ... мужчина 32 лет и женщина 20 лет", - сообщил собеседник агентства.

ЧП произошло накануне, однако известно о нем стало в среду. Он уточнил, что состояние мужчины врачи оценивают как тяжелое, а девушки - средней степени тяжести. Они находятся в областной клинической больнице скорой медпомощи.