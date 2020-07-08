Коронавирус выявили у 19 человек в интернате для престарелых в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 8 июля. /ТАСС/. Коронавирус выявлен у 19 человек в интернате для престарелых в Ребрихинском районе Алтайского края. Об этом сообщила в среду замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина.

"Выявлены лица с коронавирусом в интернате Ребрихинского района - десять проживающих и девять сотрудников. Ситуация отработана с Минсоцзащитой и Минздравом края. Люди с положительными результатами были госпитализированы", - сказала Калинина.

По ее словам, инфицированные были выявлены единовременно - сотрудники собирались зайти на 14-дневную вахту в интернат, в процессе обследования были обнаружены случаи коронавируса.

По данным оперативного штаба края, за сутки в Алтайском крае выявлено 188 новых случаев коронавируса, всего в крае 4 897 инфицированных.