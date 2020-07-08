Суд приговорил к условному сроку создателей картеля при поставках в клинику Мешалкина

ТАСС, 8 июля. Суд в Новосибирске приговорил владельцев двух компаний, создавших картельный сговор при поставках лекарств, медицинских изделий и послеоперационного питания для Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Евгения Николаевича Мешалкина, к 2 годам лишения свободы условно и штрафам в размере 500 тыс. рублей каждому, сообщается в среду на сайте прокуратура Новосибирской области.

"Октябрьский районный суд Новосибирска <...> приговорил Кузнецова и Мартынюка к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, по приговору суда Кузнецов и Мартынюк должны выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей каждый", - говорится в сообщении. Приговор вынесен по ч. 2 ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции, повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере").

Следствие и суд установили, что с 2015 по 2017 год ООО "Компания ФИТО" и ООО "Терра" заранее определили и согласовали между собой победу на торгах в 437 электронных аукционах на поставку лекарственных средств, медицинских изделий, послеоперационного питания и оказания услуг по перевозке лекарственных средств для клиники Мешалкина. Сумма заключенных договоров превысила 400 млн рублей.

НМИЦ им. Мешалкина - один из крупнейших в РФ центров, в котором оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Экс-директор центра Александр Караськов, его супруга Ирина Бойцова и бывший замдиректора клиники Евгений Покушалов обвиняются в присвоении и растрате более миллиарда рублей.