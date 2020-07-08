Посещаемость зоопарка в Новосибирске упала на 70% в выходные после возобновления работы

НОВОСИБИРСК, 8 июля. /ТАСС/. Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило, которому власти позволили возобновить работу с 24 июня, фиксирует значительное сокращение числа посетителей из-за падения потока гостей из других регионов и районов области. В будни поток уменьшился на 40% в сравнении с прошлым годом, в выходные дни - порядка 70%, сообщил в пресс-центре ТАСС директор зоопарка Андрей Шило.

"Ежедневно посещает зоопарк в будние дни от 2 до 3 тыс. человек, в выходные - 4-5 тыс. человек, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то падение по будним дням составляет порядка 30-40%, по выходному - 70-80%. В выходной посещает только одна треть [от показателей на эти даты в прошлом году]", - сказал Шило.

Он отметил, что в настоящее время зоопарк работает только в режиме онлайн-продажи билетов, что позволяет избежать скопления людей на входной группе, однако в ближайшие время учреждение планирует возобновить работу касс.

По словам Шило, падение посещаемости связано, в том числе с сокращением потока из других регионов, а также из районов области в связи с ситуацией с коронавирусом.

Власти позволили возобновить работу зоопарку с 24 июня без открытия крытых павильонов и с ограниченным количеством посетителей. Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что зоопарк из-за ограничений в связи с коронавирусом ежемесячно несет убытки в примерно 31 млн рублей. Правительство области дважды выделяло средства зоопарку, в общей сложности было выделено 49,5 млн рублей.

О зоопарке

Новосибирский зоопарк - один из крупнейших в России, занимает площадь 60 га. Здесь в естественных условиях содержится около 11 тыс. особей более 700 видов животных. Более 120 из них занесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 45 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных.