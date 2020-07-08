Новосибирский зоопарк планирует получить выплату около 35 млн рублей от властей региона

НОВОСИБИРСК, 8 июля. /ТАСС/. Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило, возобновивший работу с 24 июня, планирует получить третий транш от правительства региона на поддержание текущей деятельности, а также заготовку кормов для животных на зиму. Размер транша может составить 35-37 млн рублей, сообщил журналистам в среду в пресс-центре ТАСС директор зоопарка Андрей Шило.

В конце июня губернатор Андрей Травников сообщал, что в настоящее время обсуждается возможность выделения из регионального бюджета третьего транша зоопарку. Ранее Новосибирская область уже дважды выделяла средства учреждению, поскольку из-за ситуации с коронавирусом оно было закрыто для посетителей с 28 марта. В общей сложности было выделено 49,5 млн рублей.

"Сейчас уже есть договоренность по субсидиям на июнь, сейчас прорабатывается вопрос, чтобы недостающие доходы за июнь нам компенсируют. <…> Мы рассчитываем на порядка 35-37 млн рублей, это расходы, связанные с июнем, потому что идет подготовка к зимнему периоду, нужно проводить ремонты вольеров, нужно все обработать, плюс идет заготовка кормов на зиму", - сказал Шило.

По словам Шило, мэрия Новосибирска помогла оформить зоопарку кредит на 100 млн рублей, которые необходимы, в частности, для поддержания текущей деятельности, приобретения кормов для животных и оплату коммунальных расходов. Шило добавил, что в настоящее время зоопарк, возобновивший работу с 24 июня, фиксирует значительное падение числа посетителей из-за сокращения потока гостей из других регионов и районов области. В будни падение составляет до 40% в сравнении с прошлым годом, в выходные дни - порядка 70%.

Власти позволили возобновить работу зоопарку с 24 июня без открытия крытых павильонов и с ограниченным количеством посетителей. Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что зоопарк из-за ограничений в связи с коронавирусом ежемесячно несет убытки примерно на 31 млн рублей.

Новосибирский зоопарк - один из крупнейших в России, занимает площадь 60 га. Здесь в естественных условиях содержится около 11 тыс. особей более 700 видов животных. Более 120 из них занесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 45 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных.