Источник: мэра Саяногорска задержали в нетрезвом виде за рулем

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Мэра Саяногорска в Хакасии Михаила Валова задержали за рулем с признаками алкогольного опьянения в ночь на среду, медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ночью он [Валов] был доставлен в медицинское учреждение. Тест показал наличие алкоголя в крови", - сказал собеседник агентства.

В ГИБДД региона информацию о том, что мэр был задержан в нетрезвом виде, не подтвердили, но и не опровергли, сообщив, что это персональные данные.

Сам Валов подтвердил ТАСС, что сейчас находится в отпуске, а в ночь на среду его автомобиль действительно остановили сотрудники ДПС, предложив пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Валов отметил, что соответствующий протокол 17 июля рассмотрит суд, однако с изложенным в нем он не согласен. По словам чиновника, он ежедневно принимает лекарства, которые могли повлиять на результат [освидетельствования].

Позднее глава города на своей странице в Facebook написал, что "готов к любому развитию событий, а после отпуска продолжит работу на благо Саяногорска".