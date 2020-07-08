Дальневосточный леопард и редкие птицы прибудут в Новосибирский зоопарк из Москвы

НОВОСИБИРСК, 8 июля. /ТАСС/. Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило планирует в четверг, 9 июля, получить из Московского зоопарка дальневосточного леопарда, а также несколько видов птиц, сообщил в среду журналистам в пресс-центре ТАСС директор зоопарка Андрей Шило.

"Программы [по обмену животными, по пополнению зоопарка] уже заработали. Мы завтра получаем дальневосточного леопарда с несколькими видами птиц из Московского зоопарка, это все по большому контракту, который был заключен в обмен на Ростика (трехлетнего белого медвежонка, родившегося в Новосибирском зоопарке и переданного в зоологический центр города Циндао на востоке Китая - прим. ТАСС), - сказал Шило.

Он добавил, что в настоящее время в Новосибирске содержится пять особей леопарда.

По его словам, зоопарк также устранил замечания, высказанные представителями Австралии, которые планируют передать вомбатов, популярных в социальных сетях австралийских сумчатых животных. Вероятно, в сентябре начнется подготовка документов на получение двух особей.

Шило добавил, что кроме этого зоопарк надеется получить в текущем году пару гигантских муравьедов, которые в России есть лишь в зоопарке в Калининграде. Для получения этих особей ведется строительство павильона.

Новосибирский зоопарк - один из крупнейших в России, занимает площадь 60 га. Здесь в естественных условиях содержится около 11 тыс. особей более 700 видов животных. Более 120 из них занесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 45 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных.