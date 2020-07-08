Суд в Кузбассе оштрафовал православный приход, проводивший массовое богослужение на Пасху

ТАСС, 8 июля. Суд в Кемерове оштрафовал на 100 тыс. рублей православный приход храма Архангела Михаила Кемеровской епархии, который нарушил запрет на проведение мероприятий с массовым скоплением людей в ночь на 19 апреля. Об этом в среду сообщается на сайте Кемеровского районного суда.

"Административному штрафу в 100 тыс. рублей подвергнут православный приход храма Архангела Михаила Кемеровской епархии РПЦ. С 23:00 18 апреля до 02:00 19 апреля 2020 года местная религиозная организация <...> нарушила выполнение обязательных противоэпидемических мероприятий, установленных в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, при этом допустила проведение мероприятия с массовым скоплением людей", - говорится в сообщении.

Суд вынес решение на основании ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения").

Православный праздник Пасха, один из основных христианских праздников, в 2020 году верующие отмечали в ночь на 19 апреля. В этом году из-за пандемии и опасности распространения заболевания богослужения должны были проходить без массовых скоплений людей.