Трубопровод длиной 20 км проложат для перекачки разлитого топлива под Норильском

ТАСС, 8 июля. Трубопровод протяженностью 20 км построят для перекачки топливно-водяной смеси, собранной на реке Амбарная после разлива ГСМ на Норильской ТЭЦ-3. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Норникель".

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.

"Монтаж планируется начать в ближайшие выходные - трубопровод протянется от хвостохранилища "Лебяжье", где организована площадка для разделения топлива, до реки Амбарная - и продлится порядка двух недель", - сообщил представитель компании, добавив, что протяженность трубопровода составляет 20 километров.

К его возведению подключены специалисты компаний "Нефтетанк" и "Политехника". Восемь километров трубопровода уже доставлены в Норильск, остальная часть будет доставлена в ближайшее время.

Всего за время ликвидации последствий ЧП собрано 33,4 тысячи тонны топливно-водяной смеси, из них 25,7 тыс. кубометров на реке Амбарная, 188,5 тысячи зараженного грунта. Кроме того, с начала операции сорбентом обработано 140,2 км береговой линии и 271,7 тыс. квадратных метров загрязненной территории. Сейчас на месте ликвидации последствий разлива работают 345 человек и 176 единиц техники, в том числе два воздушных судна.