СК задержал обвиняемого в убийстве двух работников турбазы под Томском

ТОМСК, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Томской области при помощи региональной полиции задержали 42-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве двух работников туристической базы "Хардикова заимка" под Томском в мае. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Томской области.

В начале мая пожар произошел на туристической базе "Хардикова заимка", которая принадлежит известному в Томской области предпринимателю Юрию Хардикову, на месте возгорания обнаружены тела двух погибших. Хардиков на своей странице в Facebook сообщил, что турбазу, вероятнее всего, подожгли целенаправленно, а двое погибших - сотрудники заимки. Позднее по факту обнаружения на месте пожара тел двух мужчин с огнестрельными ранениями СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").

"В результате профессиональных совместных действий следователей и сотрудников полиции <…> был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 42-летний томич", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанному предъявлено обвинение. По ходатайству следователя суд заключил его под стражу. Личности погибших также были установлены - тела принадлежали работникам базы.

Турбаза "Хардикова заимка" находится в Томском районе на границе с Новосибирской областью, на берегу озера Большое. База пользуется популярностью у рыбаков и охотников.

Хардиков - российский предприниматель, почетный энергетик РФ, уроженец Томской области. С 1999 по 2006 год работал в системе РАО "ЕЭС России", где возглавлял ряд крупных энергетических предприятий в регионах Сибири. С 2007 по 2009 год занимал пост префекта Северного административного округа Москвы в правительстве Юрия Лужкова. Впоследствии в отношении Хардикова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Он несколько лет скрывался за границей, вернувшись после того, как дело было закрыто за отсутствием состава преступления.