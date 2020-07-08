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Штормовой ветер, грозовые дожди и град прогнозируют в семи регионах Сибири

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Тыве, Хакасии и Кузбассе, Красноярском крае, Иркутской, Томской и Омской областях
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© Михаил Ваулин/ТАСС

ТАСС, 8 июля. Синоптики предупредили о штормовом ветре с порывами до 25 м/с, сильных дождях с грозами, тумане и граде в Тыве, Хакасии и Кузбассе, Красноярском крае, Иркутской, Томской и Омской областях. Об этом сообщается в среду на сайтах Главных управлений региональных МЧС.

"9 июля в центральных районах Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/ с", - говорится в сообщении Главного управления МЧС региона.

Синоптики прогнозируют 8 июля ливневые дожди, грозы и град в Кемеровской области, в Хакасии - с порывами ветра до 18 м/с, в Тыве также вероятен туман. Жителей Иркутской, Томской и Омской областей предупредили об ожидаемых 9 июля ливнях и грозах с градом, об усилении ветра с порывами до 22 м/с.

Теги
РоссияИркутская областьТываХакасияКрасноярский крайКемеровская областьОмская областьТомская область
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