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Артиллеристы в Кемеровской области уничтожили укрытия и бронетехнику условного противника

В маневрах задействовали более 30 единиц техники
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© Пресс-служба Центрального военного округа

ТАСС, 8 июля. Артиллеристы 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа уничтожили огнем 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Мста-С" фортификационные сооружения, командный пункт и бронетехнику условного противника в ходе учений на полигоне Юргинский в Кемеровской области, сообщила в среду пресс-служба округа.

"Расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) "Орлан-10" обнаружили командный пункт, бронетехнику и оборонительные сооружения условного противника в труднодоступной местности. Для уничтожения противника в назначенный район выдвинулись военнослужащие на САУ 2С19 "Мста-С". Артиллерийские расчеты произвели уничтожение целей, используя различные типы боеприпасов", - сообщили в пресс-службе.

В учениях было задействовано свыше 500 военнослужащих и более 30 единиц техники.

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