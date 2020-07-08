Глава Новосибирской области изменил полномочия замгубернаторов и назначил двух министров

НОВОСИБИРСК, 8 июля. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о внесении кадровых и структурных изменений в состав регионального правительства, в частности, решения связаны с перераспределением полномочий между заместителями губернатора, сообщает в среду пресс-служба регионального правительства.

"Текущая ситуация показывает как наши преимущества, так и резервы. В целом нет претензий к работе команды и каждого члена правительства. Тем не менее я вижу необходимость дополнительной настройки структуры управления. И соответствующие решения уже подготовлены", - цитирует пресс-служба Андрея Травникова.

Первый блок изменений связан с рядом решений о перераспределении полномочий между заместителями губернатора и заместителями председателя правительства. Первым заместителем губернатора, руководителем администрации губернатора и правительства области остается Юрий Петухов, но его функционал дополняется. В частности, вопросами охраны здоровья и лекарственного обеспечения, а также обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и обеспечения деятельности мировых судей Новосибирской области. Петухов теперь координирует деятельность регионального Минздрава, Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области, Министерства юстиции Новосибирской области и ряда других ведомств.

Отмечается, что поводом для принятого губернатором решения послужили поправки к Конституции РФ, согласно которым повышается роль регионов и отмечается роль местного самоуправления как уровня в общей структуре публичной власти в РФ.

"Это укладывается в те планы по продолжению муниципальной реформы, которые мы уже обсуждали с главами городов и районов. Судя по всему, после внесения поправок в Конституцию РФ предстоят серьезные изменения федеральных законов и, соответственно, региональных и муниципальных актов, и все это будет перенаправлено на перераспределение полномочий между государственной и муниципальной властью", - цитирует пресс-служба Травникова.

Кроме того, перераспределяется функционал в блоке, который курирует замгубернатора Сергей Нелюбов. В том числе в блоке объединяется все, что связано с реализацией нацпроектов "Образование" и "Демография".

Новые назначения

Сообщается, что заместителем губернатора назначена Ирина Мануйлова. Она отвечает за подготовку решений в сфере культуры, искусства и других. Мануйлова координирует деятельность: Министерства культуры Новосибирской области; Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области; государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Второй блок вопросов касается назначений на вакантные должности. В частности, исполняющий обязанности главы Минэкономразвития региона Лев Решетников назначен на должность министра экономического развития, а руководитель Общественного совета по культуре при Министерстве культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева назначена на должность министра культуры.