С места разлива ГСМ под Норильском за сутки собрали 86 куб. м топливно-водяной смеси

НОРИЛЬСК, 9 июля. /ТАСС/. Спасатели собрали 86 кубометров топливно-водяной смеси с места разлива ГСМ под Норильском, всего с начала работ собрано почти 33,5 тыс. кубометров. Об этом в четверг сообщили журналистам в оперативном штабе по ликвидации разлива.

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 86 кубометров, всего 33 487 кубометров", - сказали в оперштабе.

Основная масса разлившегося топлива после разгерметизации резервуара в Норильске уже собрана, также завершилась активная фаза по вывозу загрязненного грунта из района ТЭЦ-3. В среду в оперштабе ТАСС сообщили, что работы в дальнейшем будут проводиться по мере надобности, но эти объемы вывоза грунта будут минимальные. Всего в места хранения помещено более 188,5 тыс. тонн загрязненного грунта.

В штабе отметили, что с начала работ сорбентом обработано 143,2 километра береговой линии и 277,7 тыс. квадратных метров территории.

У ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы. Ликвидацией последствий ЧП занимаются 353 специалиста, привлечено 213 единицы техники.