В Иркутской области из ювелирного салона похитили украшения на более чем 10 млн рублей

ИРКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Украшения на сумму порядка 10 млн рублей похитили из ювелирного салона в Иркутской области. Полиция ведет розыск преступников. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МВД России.

"В Усольском районе сотрудники полиции устанавливают личности преступников, совершивших хищение ювелирных изделий. <…> Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что ночью неизвестные проникли в торговый зал и выборочно похитили дорогостоящие изделия. В настоящий момент устанавливается точная сумма ущерба, которая может превысить 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").