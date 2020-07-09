В Омске впервые за десять лет обновят парк трамваев

ОМСК, 9 июля. /ТАСС/. Мэрия Омска впервые за десять лет приобретет 24 новых трамвая, что позволит более чем на 25% обновить городской парк этого вида транспорта, износ которого в настоящий момент составляет около 90%. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации города.

"Для омичей приобретут 24 новых трамвая. <…> Планируется, что трамваи прибудут в Омск уже в этом году. Стоимость новых трамваев составит 688 млн рублей с рассрочкой оплаты на 5 лет", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе департамента транспорта мэрии Омска ТАСС уточнили, что городской парк трамваев насчитывает 90 единиц техники, износ которых превышает 90%. Последний раз новые трамваи приобретали в 2010 году. Помимо новых вагонов, город получит из Москвы бывшие в употреблении трамваи, состояние которых намного лучше омской техники.

"После покупки 24 новых трамваев и получения 10 вагонов из Москвы износ этого вида транспорта уменьшится на 50%, вырастут комфортность и безопасность перевозок", - цитирует пресс-служба мэрии главу департамента транспорта Омска Александра Вялкова. Шесть московских вагонов уже прибыли в Омск, поступление еще четырех трамваев ожидается до конца года.

Согласно генеральному плану развития Омска до 2040 года, который находится в разработке, в городе планируется в два с лишним раза увеличить протяженность трамвайных линий - с 60 до 125,1 км. Первоначально разработчики вообще убрали из генплана трамвайную сеть, но после большого общественного резонанса решение было изменено.