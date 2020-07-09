В Красноярском крае выявили сеть из более чем 10 подпольных казино

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали 12 человек, которые открыли более 10 подпольных игровых клубов в Красноярске и Железногорске. Они успели заработать более 83 млн рублей, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в организации и проведении азартных игр. Злоумышленники открыли более 10 подпольных клубов в Красноярске и Железногорске. По предварительным данным, сумма извлеченного дохода от незаконной деятельности превысила 83 млн рублей. Задержаны 12 подозреваемых", - сказала Волк.

Среди задержанных были организаторы, крупье и администраторы игорных залов. Возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр. Полиция провела обыски по местам жительства задержанных, найдены компьютеры, мобильные телефоны, флешки, игровой стол и наборы карт для покера. Также изъяты пять автомобилей и деньги, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.